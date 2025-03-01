Три тисячі глядачів шквалом аплодисментів підтримали президента Зеленського

Кошовий звернувся до Трампа, аби той почув, як аплодують «ті 4%», які підтримують Зеленського

Концерт «95 кварталу» у Палаці «Україна» розпочався з акції підтримки українського президента після скандального візиту до США. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Три тисячі глядачі шквалом аплодисменти вітали главу держави, для якого ведучий концерту Євген Кошовий записав відео.

Концерт 95 кварталу у Палаці Україна розпочався з акції підтримки українського президента після скандального візиту до США. pic.twitter.com/MfSFEv9sqz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 1, 2025

Ведучий також звернувся до Трампа, аби той послухав, як аплодують «ті 4%», які підтримують Зеленського.

Як відомо, сьогодні, 1 березня, у Палаці «Україна» триває телезйомка концерту «95 кварталу».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.