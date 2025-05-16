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Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року
На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1178-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора, 16 травня, агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бунякине Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

Зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

Агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, триває 1178-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна Генштаб

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