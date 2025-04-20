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Замість зброї гроші: Європа розглядає зміну форми допомоги Україні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Замість зброї гроші: Європа розглядає зміну форми допомоги Україні
За словами чиновника, все більше держав схиляються до моделі фінансування українського ОПК
фото з відкритих джерел

Власні європейські запаси озброєння закінчуються після багатьох років спрямування зброї до України

Все більше країн розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправки зброї. Таку заяву зробив неназваний європейський чиновник в коментарях для The Washington Post, пише «Главком».

Як зазначає видання, за словами чиновника, все більше держав схиляються до моделі фінансування українського ОПК, оскільки за роки допомоги Києву їхні власні запаси озброєння значно скоротилися.

Видання зазначає, що з огляду на вичерпання постачань, зроблених під час президентства у США Джо Байдена, зростають сумніви щодо здатності Європи компенсувати можливе припинення американської підтримки – особливо в таких критичних сферах, як ППО.

Європейський чиновник називає такий підхід вигідним для обох сторін: і Європі це дешевше, і Україна зможе розвивати власне виробництво. Крім того, Україна може стати полігоном для випробування нових видів зброї, наприклад безпілотників, у виробництві яких країни НАТО поки що мають менший досвід.

Як приклад видання наводить виробництво гаубиць «Богдана», перших українських самохідних артилерійських установок калібру НАТО. За час війни їхнє виробництво зросло більш як утричі – з шести штук на місяць у 2023 році до понад 20 у 2025 році.

Нагадаємо, на тижні, що минає, від адміністрації Дональда Трампа почали надходити сигнали, яких очікували та побоювалися вже давно. Білий Дім вже не натякає, а прямо говорить, що в якийсь момент може вийти з мирних перемовин, якщо не бачитиме прогресу у найближчому майбутньому.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив: США готові відмовитись від миротворчих зусиль і припинити «рухатися далі», якщо побачать, що все це марна справа. Тоді Вашингтон просто переключиться на «інші пріоритети».

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Теги: війна Європа військова допомога

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