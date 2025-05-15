Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах
Голова Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч 8 травня
фото: reuters

Лесняк: «Китайці завжди більше орієнтуватимуться на російські інтереси, ніж на наші»

Китай важко розглядати як нейтрального посередника між Україною та Росією, адже Пекін скористався війною у власних інтересах. Таку думку висловив китаєзнавець, автор першого українського перекладу «Мистецтва війни» Сунь-дзи Сергій Лесняк. За його словами, Китай посилив співпрацю з Росією, прагнучи зробити її ще більш залежною через спільні проєкти. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?».

«Китайці завжди більше орієнтуватимуться на російські інтереси, ніж на наші. Звісно, через роки ситуація може змінитися, але поки що ми цього не бачимо. Тому я не розумію, чому взагалі у когось виникає думка про нейтральний статус Пекіна», – пояснив Лесняк.

Експерт звертає увагу на те, що у своїй політичній дипломатичній комунікації Китай ніколи не робить різких суджень. За словами Лесняка, заяви Пекіна зазвичай побудовані на клішованих, абстрактних формулюваннях, які дають можливість залишати широкий простір для маневру тим, хто їх виголошує.

«З іншого боку, інколи Китай дозволяє собі дещо виходити за цю обережну риторику: наприклад, від посла Китаю у Франції Лу Шає лунали заяви про необхідність враховувати інтереси України. Дехто навіть сприйняв це як антиросійські висловлювання, але, як на мене, це просто словесна гра, реактивні фрази. Ми ж пам'ятаємо позицію того ж дипломата щодо «подарованого Хрущовим» Криму та інших питань, що стосуються України та Європи загалом», – зазначив фахівець.

Також експерт скептичний щодо того, що китайці взагалі добре розуміють ситуацію в Україні.

«Але політична китайська логіка мала б бути ближчою до української. Китай на міжнародному рівні завжди виступає за непорушність кордонів, маючи на увазі, перш за все, себе. Мовляв, питання Тайваню – це внутрішньокитайське питання. У цьому випадку з Кримом та східними територіями України відбулося те, що протирічить світогляду китайців. Але вони це проковтнули і не хочуть зараз дивитися в справжній корінь проблеми. Їм просто це невигідно», – підсумував Сергій Лесняк.

Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України. 

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення. 

Також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зауважував, що Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів. 

Читайте також:

Теги: війна Китай переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра Путіна з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі
У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
2 травня, 20:01
«Зустріч Путіна і Сі тривала сім годин»
Кого Путін забув запросити на парад
10 травня, 19:59
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих штурмів
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2025 року
17 квiтня, 08:23
Постраждало більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть
Атака на Харків: з’явилися відео руйнувань
18 квiтня, 07:36
За словами Михайла Пашкова, Трамп поки прямо не звинувачує країну-агресора у зриві мирних переговорів
Вашингтон дистанціюється від війни в Україні. Експерт побачив позитив у новій американські політиці
20 квiтня, 18:23
Мита Трампа вплинули на протистояння двох популярних газованих напоїв
Як торговельна війна впливає на бізнес Coca-Cola та Pepsi: аналіз WSJ
22 квiтня, 16:08
Трамп задумався про вихід із мирних переговорів через їхню складність
Трампа підозрюють у бажанні вийти з переговорів щодо України – Times
1 травня, 07:58
Головні новини ночі проти 15 травня
Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом, склад делегацій від РФ та України: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним
Зеленський зробив заяву про перемир’я та переговори з Росією
11 травня, 21:47

Політика

Норвегія повідомила, коли Україна отримає усі обіцяні F-16
Норвегія повідомила, коли Україна отримає усі обіцяні F-16
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах
Помічник Путіна Мединський пояснив, навіщо його відправили до Туреччини
Помічник Путіна Мединський пояснив, навіщо його відправили до Туреччини
Помічник Путіна заявив, що Росія готова до компромісів на перемовинах з Україною
Помічник Путіна заявив, що Росія готова до компромісів на перемовинах з Україною
Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося
Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося
Мерц розповів, як Європа покарає Росію за відмову припинити вогонь
Мерц розповів, як Європа покарає Росію за відмову припинити вогонь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
170K
Путін не повторив помилку Порошенка
90K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
30K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
25K
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua