Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах

Лесняк: «Китайці завжди більше орієнтуватимуться на російські інтереси, ніж на наші»

Китай важко розглядати як нейтрального посередника між Україною та Росією, адже Пекін скористався війною у власних інтересах. Таку думку висловив китаєзнавець, автор першого українського перекладу «Мистецтва війни» Сунь-дзи Сергій Лесняк. За його словами, Китай посилив співпрацю з Росією, прагнучи зробити її ще більш залежною через спільні проєкти. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?».

«Китайці завжди більше орієнтуватимуться на російські інтереси, ніж на наші. Звісно, через роки ситуація може змінитися, але поки що ми цього не бачимо. Тому я не розумію, чому взагалі у когось виникає думка про нейтральний статус Пекіна», – пояснив Лесняк.

Експерт звертає увагу на те, що у своїй політичній дипломатичній комунікації Китай ніколи не робить різких суджень. За словами Лесняка, заяви Пекіна зазвичай побудовані на клішованих, абстрактних формулюваннях, які дають можливість залишати широкий простір для маневру тим, хто їх виголошує.

«З іншого боку, інколи Китай дозволяє собі дещо виходити за цю обережну риторику: наприклад, від посла Китаю у Франції Лу Шає лунали заяви про необхідність враховувати інтереси України. Дехто навіть сприйняв це як антиросійські висловлювання, але, як на мене, це просто словесна гра, реактивні фрази. Ми ж пам'ятаємо позицію того ж дипломата щодо «подарованого Хрущовим» Криму та інших питань, що стосуються України та Європи загалом», – зазначив фахівець.

Також експерт скептичний щодо того, що китайці взагалі добре розуміють ситуацію в Україні.

«Але політична китайська логіка мала б бути ближчою до української. Китай на міжнародному рівні завжди виступає за непорушність кордонів, маючи на увазі, перш за все, себе. Мовляв, питання Тайваню – це внутрішньокитайське питання. У цьому випадку з Кримом та східними територіями України відбулося те, що протирічить світогляду китайців. Але вони це проковтнули і не хочуть зараз дивитися в справжній корінь проблеми. Їм просто це невигідно», – підсумував Сергій Лесняк.

Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України.

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення.

Також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зауважував, що Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів.