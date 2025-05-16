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Біженці, які повертаються з Польщі, можуть отримати роботу в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Біженці, які повертаються з Польщі, можуть отримати роботу в Україні
фото з відкритих джерел

Україна намагається повернути своїх громадян додому

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) запустило у Польщі програму «Повернення українців», яка покликана допомогти співвітчизникам повернутися на Батьківщину та отримати гарантоване працевлаштування на підприємствах оборонної галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Ми провели велику підготовчу роботу у товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці», – зазначив директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

Зараз відбуваються перші зустрічі та співбесіди з потенційними кандидатами на роботу. Їх проводять у представництві «Укроборонпрому» у Польщі, але в майбутньому доступна також онлайн-форма співбесід, що дозволить залучити більше охочих з різних регіонів.

Нагадаємо, що мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок.

Соціолог назвав несподівану перешкоду для повернення українських біженців додому. За даними компанії Рейтинг, 30% українців мають прохолодне ставлення до біженців. Він відзначає, що наразі суттєвих проблем зі ставленням до українців закордоном немає, проте є потенційні лінії напруженості, які можуть бути надалі використані ворогом. 

Крім того, біженці продовжують знаходитися в соціальних мережах і бачать негативне ставлення до себе. Це є однією з перешкод до повернення.

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Теги: війна Європа Україна Укроборонпром біженці

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