Головна Світ Політика
search button user button menu button

Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування
фото з відкритих джерел

Келлог заявив, що Україна виступає за замороження конфлікту за поточними лініями фронту

Спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати українська та російська сторони. Про це він повідомив у ефірі Fox News, пише «Главком».

Як зазначає Келлог, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування. Також, за словами спецпредставника США, припинення вогню «на місці» означатиме збереження контролю над територіями, які наразі утримують сторони.

«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», – зазначив Келлог.

За словами Келлога, подібні ситуації у світі вже існували та навів приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об’єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом.

«Тож українцям треба сказати: «Це – одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом». Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися – це ваша земля на цей момент», – зазначив Келлог.

«І вони готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення», – заявив Келлог.

За його словами, 30-денне припинення вогню буде важливим показником для подальших дій.

«І от якщо вдасться утримати це перемир’я протягом 30 днів – я справді в це вірю – тоді його можна буде подовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть», – розповів Келлог.

Нагадаємо, спеціальний посланець США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що Україна готова піти на «де-факто» відмову від територій, окупованих Росією, заради досягнення миру. Ця заява пролунала в ефірі Fox News і стала частиною обговорення 22 умов для мирного врегулювання, які, за словами Келлога, були узгоджені між США та Україною під час переговорів у Лондоні

Читайте також:

Теги: Кіт Келлог війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 29 квітня
Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу
29 квiтня, 22:52
Микола Бичок закликав зберегти спадщину Папи Франциска
«Він був Папою милосердя». Український кардинал Бичок про спадщину Франциска
25 квiтня, 20:53
Пилип Коляденко розповів про рідний дім
Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами
24 квiтня, 15:56
У РФ станом на сьогодні виготовлено чотири «Вольчаніна»
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
22 квiтня, 06:23
Світоліна: Росія використовує дітей як зброю
Світоліна закликала не забувати про українських дітей, викрадених Росією
18 квiтня, 14:28
Зеленський відвідав Білий дім та зустрівся з Трампом у лютому 2025 року
Можливий візит Трампа до України. Білий дім дав відповідь
15 квiтня, 22:23
Російський БпЛА «Молнія»
У Харкові безпілотник вдарив по дитячому садочку
13 квiтня, 13:55
8 квітня стало відомо про взяття в полон громадян Китаю. Це відбулося на території України – на Донеччині
Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
9 квiтня, 18:59
Під час боїв за Бахмут росіяни вщент зруйнували місто
«Ми розуміли, що сил недостатньо». Сирський прокоментував битву за Бахмут
9 квiтня, 15:33

Політика

Трамп хоче перейменувати ще одну затоку
Трамп хоче перейменувати ще одну затоку
Які виклики чекають на нового канцлера Німеччини: аналіз NYT
Які виклики чекають на нового канцлера Німеччини: аналіз NYT
Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі
Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі
Воєнний конфлікт між Пакистаном та Індією: реакція генсека ООН
Воєнний конфлікт між Пакистаном та Індією: реакція генсека ООН
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
Індія атакувала Пакистан: реакція Китаю
Індія атакувала Пакистан: реакція Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
76K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
43K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
30K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
24K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua