Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна

За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування

Келлог заявив, що Україна виступає за замороження конфлікту за поточними лініями фронту

Спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати українська та російська сторони. Про це він повідомив у ефірі Fox News, пише «Главком».

Як зазначає Келлог, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування. Також, за словами спецпредставника США, припинення вогню «на місці» означатиме збереження контролю над територіями, які наразі утримують сторони.

«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», – зазначив Келлог.

За словами Келлога, подібні ситуації у світі вже існували та навів приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об’єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом.

«Тож українцям треба сказати: «Це – одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом». Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися – це ваша земля на цей момент», – зазначив Келлог.

«І вони готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення», – заявив Келлог.

За його словами, 30-денне припинення вогню буде важливим показником для подальших дій.

«І от якщо вдасться утримати це перемир’я протягом 30 днів – я справді в це вірю – тоді його можна буде подовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть», – розповів Келлог.

Нагадаємо, спеціальний посланець США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що Україна готова піти на «де-факто» відмову від територій, окупованих Росією, заради досягнення миру. Ця заява пролунала в ефірі Fox News і стала частиною обговорення 22 умов для мирного врегулювання, які, за словами Келлога, були узгоджені між США та Україною під час переговорів у Лондоні