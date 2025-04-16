Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року
На Сіверському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ
фото: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада

Триває 1148-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини і Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Українські захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Зафіксовано три боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Не важко зрозуміти, що трапиться далі після підписання будь-якої угоди з Путіним»
Чи готова Європа уникнути війни з РФ по справжньому допомігши Україні?
17 березня, 13:47
Українські воїни ліквідували юного російського загарбника
На війні в Україні вперше загинув окупант 2007 року народження
24 березня, 14:52
Пілот F-16 розповів про українську авіацію
Український пілот F-16 вперше розповів про бої з авіацією ворога
26 березня, 20:13

Суспільство

Вважався безвісти зниклим понад вісім місяців. Згадаймо Андрія Червука
Вважався безвісти зниклим понад вісім місяців. Згадаймо Андрія Червука
Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
Уряд змінив порядок бронювання для співробітників СБУ та розвідки
Уряд змінив порядок бронювання для співробітників СБУ та розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
58K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
56K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
50K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
30K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи

Новини

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua