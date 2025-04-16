Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025 року

Триває 1148-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

Відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини і Григорівки.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Зафіксовано три боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.