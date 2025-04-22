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Путін погодився зупинити бойові дії по лінії фронту, але назвав Трампу умову – FT

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Путін погодився зупинити бойові дії по лінії фронту, але назвав Трампу умову – FT
Європейські чиновники вже застерігають американських колег, що Путін може використати цю «очевидну поступку як приманку»
фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

США мають піти на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом – FT

Диктатор Росії Володимир Путін заявив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою. Як передає «Главком», про це повідомила Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що ця заява прозвучала на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Водночас, це буде можливо лише якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО, пише FT.

Європейські чиновники вже застерігають американських колег, що Путін може використати цю «очевидну поступку як приманку», щоб змусити очільника США Дональда Трампа прийняти інші вимоги РФ і нав'язати їх Україні.

Нагадаємо, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться з швидко розробленою пропозицією США щодо визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кілька джерел, знайомих з внутрішніми обговореннями, пише «Главком».

Як зазначає видання, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

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Теги: Дональд Трамп путін війна

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