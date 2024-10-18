Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року

Безперервно росіяни атакують Покровський та Курахівський напрямки

Противник завдав минулої доби 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій Фото: ISW

Новини війни в Україні

З початку минулої доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191. Наші воїни продовжують мужньо тримати оборону України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському та Покровському напрямках

На Харківському напрямку

Відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Шість атак відбито в районі Стариці триває ще один бій.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник 16 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. Три атаки досі триває.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. Біля Новосадового триває бій.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського, сім спроб ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. В районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників. Всі атаки відбито.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Впродовж минулого дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 365 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, одну бойову броньовану машину, одну радіолокаційну станцію. Окрім того, один танк, один БТР, два БМП, одну ворожу гармату та три автомобілі були пошкоджені.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося десять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоандріївки.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога і надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Минулої доби слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 46-ої окремої аеромобільної бригади та 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які професійно стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому суттєвих втрат.

Нагадаємо, триває 966-й день повномасштабної війни в Україні.