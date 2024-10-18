Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року
Окупанти продовжують наступ на кількох напрямках
фото з відкритих джерел

Безперервно росіяни атакують Покровський та Курахівський напрямки

Противник завдав минулої доби 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій
Карта бойових дій
Фото: ISW

Новини війни в Україні

З початку минулої доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191. Наші воїни продовжують мужньо тримати оборону України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському та Покровському напрямках

На Харківському напрямку

Відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Шість атак відбито в районі Стариці триває ще один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 1
Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник 16 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. Три атаки досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. Біля Новосадового триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського, сім спроб ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. В районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників. Всі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Впродовж минулого дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 365 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, одну бойову броньовану машину, одну радіолокаційну станцію. Окрім того, один танк, один БТР, два БМП, одну ворожу гармату та три автомобілі були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося десять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога і надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Минулої доби слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 46-ої окремої аеромобільної бригади та 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які професійно стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому суттєвих втрат.

Нагадаємо, триває 966-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Теги: окупанти авіація Генштаб озброєння танки втрати ворог росіяни ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський розповів про додатки плану перемоги
Зеленський прокоментував таємні додатки плану перемоги
Вчора, 13:23
В’ячеслав Гладков сподівається домовиться з Міноборони РФ про ротацію чиновників
Губернатор Білгородщини поскаржився на брак чиновників через війну в Україні
15 жовтня, 14:42
29 вересня НАТО розпочало додаткові польоти літаків спостереження у Румунії
НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії: причина
30 вересня, 21:33
Зеленський заявив, що «Рамштайн» буде особливим
Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн»
30 вересня, 20:12
Генсек НАТО висловився про ядерні погрози Росії
Генсек НАТО відреагував на ядерні погрози Путіна
30 вересня, 16:41
Номери та QR-код терміналу Starlink на підбитому «Шахеді»
Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express
25 вересня, 18:30
Магнус Карлсен
Шахіст, який отримав нагороду найкращого гравця за 100 років, висловився про росіян і білорусів
20 вересня, 08:29
У будівлю Сумського геріатричного пансіонату влучила російська керована авіабомба
У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені
19 вересня, 17:53
Російський комплекс включає функції виявлення та супроводу малих низьколітаючих безпілотників
Склад боєприпасів у Торопці захищала система боротьби з БпЛА за понад 200 млн рублів
18 вересня, 21:55

Події в Україні

Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці
Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року
Цьогоріч Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів – Мінцифри
Цьогоріч Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів – Мінцифри
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
66K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
19K
У столиці масово зупинився громадський транспорт
16K
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста

Новини

18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві та областях через загрозу російських БпЛА оголошено тривогу
Вчора, 22:36
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Вчора, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Вчора, 04:15

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua