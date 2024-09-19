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У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені
У будівлю Сумського геріатричного пансіонату влучила російська керована авіабомба
фото: Суспільне

У геріатричному пансіонаті проживала 221 людина похилого віку

Російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат. Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, у коментарі «Суспільному».

Так, у будівлю Сумського геріатричного пансіонату влучила російська керована авіабомба. Тут проживала 221 людина похилого віку. Зараз проводиться евакуація.

У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені фото 1
У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені фото 2
У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені фото 3
У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені фото 4

«Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає», – сказав Володимир Артюх.

Нагадаємо, близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста. Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність.

За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До слова, російські військові упродовж вчорашнього дня кілька разів атакували Нікопольський та Криворізький райони.

Як повідомлялося, Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії.

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Теги: обстріл окупанти Суми пенсіонери

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