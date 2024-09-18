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Склад боєприпасів у Торопці захищала система боротьби з БпЛА за понад 200 млн рублів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Склад боєприпасів у Торопці захищала система боротьби з БпЛА за понад 200 млн рублів
Російський комплекс включає функції виявлення та супроводу малих низьколітаючих безпілотників
фото з відкритих джерел

Система Мурена 1 СВ розроблена для цілодобового захисту територій, будівель та режимних об'єктів

На території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів. Про це повідомляє видання «Важные истории», посилаючись на дані держзакупівель.

З документації випливає, що систему закупили восени 2020 року за замовленням Міністерства оборони Росії. Вартість угоди охоплювала постачання, установку та пусконалагоджувальні роботи. Інформація про постачальника невідома, оскільки аукціон проводили у закритому режимі.

На сайті виробника зазначено, що система Мурена 1 СВ розроблена для цілодобового захисту територій, будівель та режимних об'єктів. Комплекс включає функції виявлення та супроводу малих низьколітаючих безпілотників. Максимальна відстань для виявлення та нейтралізації дронів становить 2 км.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні. 

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

До слова, від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.

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Теги: безпілотник війна росія озброєння дрон

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Економіка

Склад боєприпасів у Торопці захищала система боротьби з БпЛА за понад 200 млн рублів
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