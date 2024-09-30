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НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії: причина
29 вересня НАТО розпочало додаткові польоти літаків спостереження у Румунії
фото: nato.int

НАТО здійснюватиме вильоти виключно над територією Альянсу

З 29 вересня НАТО розпочало посилене спостереження за повітряним простором Румунії. Причиною є падіння російських безпілотників на територію країни. Про це повідомляє Об'єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.

«У координації з румунським військовим керівництвом НАТО 29 вересня 2024 року розпочало додаткові польоти літаків спостереження, обладнані бортовою системою попередження та контролю (AWACS) над Румунією», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки відстежують російську військову активність біля кордонів Румунії та посилюють її здатність реагувати на повітряні загрози

«Польоти здійснюватимуться виключно над територією Альянсу з авіабази Превеза в Греції та головної бази АВАКС НАТО в Гайленкірхені в Німеччині», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 24 вересня на території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, знову було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед». Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії. Як зазначила пресслужба оборонного відомства, військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

Раніше, Україна попросила Румунію збивати російські безпілотники, які летять на її територію під час атак РФ.

До слова, Румунія збирається прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на тривалу агресію Росії проти України. Таке рішення ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клаусаоганніса.

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Теги: Румунія НАТО повітря авіація безпілотник росія

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