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Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express
Номери та QR-код терміналу Starlink на підбитому «Шахеді»
фото: Defense Express

Ворог намагається перетворити Shahed на розвідувальний засіб

Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Про це повідомляє Defense Express.

На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери. Вони мають допомогти дослідити канали постачання термінала Starlink.

Збитий російський безпілотник
Збитий російський безпілотник
фото: Defense Express

«Водночас об'єктивно питання, коли у РФ почнуть встановлювати Starlink на свої далекобійні БпЛА було лише питанням часу. Бо до цього ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами. І це про засіб отримання зворотного зв'язку із дроном та можливістю передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed на розвідувальний засіб», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає подібний зв'язок може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати зібрану інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами – зображення.

Уламки знищеного «Шахеда»
Уламки знищеного «Шахеда»
фото: Defense Express

Журналісти додають, що завдяки Starlink та встановленої камери окупанти можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпасу з можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2 тис. км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу. Також це може бути пов'язано із «творчістю» в Алабузі, де ці дрони збираються. Наразі Starlink не працює та не продається у РФ, однак росіяни його закуповують через треті країни.

Як повідомлялося, представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами.

Нагадаємо, виробництво зброї коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд, Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн.

До слова, Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тис. одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту (ШІ) Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України.

 

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Теги: окупанти безпілотник Starlink дрон

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