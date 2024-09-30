Генсек НАТО відреагував на ядерні погрози Путіна

«Кожного разу, коли ми посилювали нашу підтримку новими видами зброї - бойовими танками, далекобійним вогнем або F-16 - росіяни намагалися нам завадити», – генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «безрозсудна російська ядерна риторика» Володимира Путіна не повинна стримувати членів НАТО від надання додаткової військової допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

«Те, що ми бачили, – це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему», – йдеться у заяві.

Столтенберг додав, що погрози Росії не мають перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну

«Кожного разу, коли ми посилювали нашу підтримку новими видами зброї - бойовими танками, далекобійним вогнем або F-16 - росіяни намагалися нам завадити. Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну», – додав генсек.

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).