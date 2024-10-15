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Губернатор Білгородщини поскаржився на брак чиновників через війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Губернатор Білгородщини поскаржився на брак чиновників через війну в Україні
В’ячеслав Гладков сподівається домовиться з Міноборони РФ про ротацію чиновників
фото з відкритих джерел

Російські чиновники вступають у добровольче формування «Барс-Білгород»

На Білгородщині вирує кадровий голод серед чиновників. Причиною цьому стала війна в Україні. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Як зазначив, губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков, чиновники вступають у добровольче формування «Барс-Білгород». Його учасникам обіцяли заплатити не менше ніж по 80 тис. рублів.

Гладков висловив сподівання, що домовиться з Міноборони РФ про ротацію чиновників.

«Для мене це – великі кадрові проблеми. Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед керівників, які допомагатимуть «БАРСу-Бєлгороду» і не залишать своїх робочих місць, бо кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах», – написав він.

До «БАРС-Білгород» вступили заступники губернатора Олександр Лоренц і Рустем Зайнуллін, а також голова Губкінського міського округу Михайло Лобазнов.

Нагадаємо, російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області. Раніше стало відомо, що у Курській області зафіксовано просування російської армії.

До слова, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

Як повідомлялося,  станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі.

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Теги: Білгород війна окупанти чиновник

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