Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн»

Зеленський повідомив, що Україна готується до підписання 27-ї безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.

«Наші команди – українська й американська – уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в «Рамштайні». Це буде особливий «Рамштайн», і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі», – зауважив президент.

Зеленський додав, що Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди – вже 27-ї.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні. Зауважимо, це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн».

До слова, президент України Володимир Зеленський 26 вересня зустрівся із президентом США Джо Байденом. Під час спеціальної зустрічі у форматі «G7+Україна» Зеленський та Байден обговорили питання відбудови країни після війни. Понад 30 країн підписали декларацію про післявоєнне відновлення України.