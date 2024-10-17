Зеленський прокоментував таємні додатки плану перемоги

Зеленський: Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що план перемоги окрім п’яти відкритих пунктів містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми звичайно просимо допомоги якомога раніше», – сказав президент.

Як приклад, Зеленський навів рішення надати Україні дозвіл використовувати далекобійну зброю.

«Звичайно ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати», – наголосив президент.

Нагадаємо, що у четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу, його зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.