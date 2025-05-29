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Окупанти просунулися на Сумщині – DeepState

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти просунулися на Сумщині – DeepState
Армія РФ наступає в Сумській області
фото: російські ЗМІ

На Сумському напрямку ворог накопичив достатньо сил для того, щоб спробувати розпочати наступ

Російські війська продовжують наступати в Сумській області. Зокрема, ворог просунувся біля Водолагів, у Локні та Біловодах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Крім того, у «сірій» зоні також перебувають Костянтинівка та Володимирівка.

Окупанти просуваються на Сумщині
Окупанти просуваються на Сумщині
скріншот

Нагадаємо, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

Як повідомлялося, на Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати розпочати наступ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

До слова, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає. Він підкреслив, що Росія продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони».

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Теги: Сумщина окупанти

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