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Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
Марко Рубіо: США віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього
фото: Associated Press

Рубіо сподівається на більш взаємовигідні відносини між США та РФ

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Державного департаменту.

«Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами», – написав він.

Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку фото 1

Нагадаємо, 12 червня в Російській Федерації відзначається державне свято – день Росії. 

Цього дня (12 червня) у 1990 році Росія (РРФСР) ще у складі Радянського Союзу проголосила Декларацію про державний суверенітет. Цим актом З’їзд народних депутатів РРФСР встановлював пріоритет російських законів над загальносоюзними, виключне право народу республіки на володіння та розпорядження національним багатством Росії та її права на дипломатичні відносини із закордонними країнами та на вихід зі складу СРСР. З'явилося республіканське громадянство РРФСР, паралельне до загальносоюзного.

Така повнота прав найбільшої, «центрової» союзної республіки, на території якої була столиця СРСР Москва, вона ж була і столицею РРФСР, фактично перетворювала Радянський Союз у конфедерацію, а союзному керівництву залишала роль арбітра між радянськими республіками. Рішення російських депутатів 12 червня 1990 року стало передумовою для занепаду та розпаду СРСР.

До слова, сьогодні, у день Росії, втрати російської армії перевищили мільйон осіб.

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Теги: Марко Рубіо США росія окупанти

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