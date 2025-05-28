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Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10864 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 травня втратила:

  • особового складу – близько 983890 (+1050) осіб;
  • танків – 10864 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22644 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28355 (+18) од;
  • РСЗВ – 1397 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1171 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65);
  • крилаті ракети – 3265 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49959 (+52) од;
  • спеціальна техніка – 3902 (+0).
Активність ворожого флоту станом на ранок 28 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 28 травня

Активність флоту окупантів станом на 28 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 28 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 28 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Чорне море втрати окупанти Азовське море фронт війна ЗСУ

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