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Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 910-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб / persons,
  • танків  ‒ 8522 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16542 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17216 (+60) од,
  • РСЗВ – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 928 (+2) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),
  • крилаті ракети  ‒ 2442 (+4),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)
Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 року
Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 21 серпня:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах HA прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 серпня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 21 серпня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Нині триває 910-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2024 року 
Теги: Генштаб корабель втрати

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