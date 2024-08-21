Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 910-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб / persons,

танків ‒ 8522 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,

артилерійських систем – 17216 (+60) од,

РСЗВ – 1166 (+0) од,

засоби ППО ‒ 928 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),

крилаті ракети ‒ 2442 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)

Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 21 серпня:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах HA прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 серпня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Нині триває 910-й день повномасштабної війни в Україні.