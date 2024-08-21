Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб / persons,
- танків ‒ 8522 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,
- артилерійських систем – 17216 (+60) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2442 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 21 серпня:
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах HA прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 910-й день повномасштабної війни в Україні.
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