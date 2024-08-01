Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України двома ракетами та 62 авіаудари, скинувши 80 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 511 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку. Також ворог активний на Торецькому і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки - зупинено, три продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники вісім разів атакували позиції українців поблизу Новосергіївки, Невського та Макіївки. Сім боїв завершено, один триває неподалік Невського.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дві ворожі атаки у районах Івано-Дар'ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили шість атак, ще дві продовжуються у районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни 20 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Сімнадцять боєзіткнень завершено, ще три тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка. Сили оборони відбили 25 атак, 18 – ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Новоолександрівки та Желанного.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 259 окупантів, 75 з них – безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, три бліндажі, п’ять БПЛА, автотранспорт та п’ять одиниць спецтехніки. Крім цього, пошкоджено два танки, БМ-21 «Град», три гаубиці Д-30, сім одиниць автотранспорту та три одиниці спецтехніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Желанного, Костянтинівки, Карлівки та Парасковіївки. Вісім атак відбито, чотири – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Підрозділи наших військ відбили усі чотири атаки росіян неподалік Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку

П’ять ворожих штурмів на позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 890-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна ворог Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог вивозить українське зерно
Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
7 липня, 08:17
Сьогодні вдень армія РФ з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району
Обстріл Хрещенівки на Херсонщині: одна з поранених жінок померла
5 липня, 19:49
Міністр оборони України Рустем Умєров
Україна може перемогти Росію та має для цього план – Умєров
11 липня, 13:45
Росіяни 8 липня атакували ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту». Україна та США готують відповідь Росії
12 липня, 03:37
Щодо забезпечення снарядами ЗСУ, то на сьогодні відчутно збільшилася допомога західних партнерів боєприпасами 155-го калібру
У росіян є дефіцит снарядів. Генштаб повідомив, як це вплине на війну
16 липня, 19:28
Бійці виконали диверсію в Пермському краї Росії
Бійці легіону «Свобода Росії» спалили військову техніку на аеродромі РФ (відео)
18 липня, 12:55
Від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року
20 липня, 00:35
Артилерія та російська авіація знищують міську забудову Ньою-Йорка
Оприлюднено моторошні світлини боїв та «прильотів» по Нью-Йорку
24 липня, 16:56
Литва спирається на приклад країн Північної Європи, у яких є плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного
МВС Литви розробляє план масової евакуації населення: причина
25 липня, 20:46

Події в Україні

DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
У Києві та низці областей тривога тривала 20 хвилин
У Києві та низці областей тривога тривала 20 хвилин
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року
F-16 вже були задіяні у повітряному захисті України – The Telegraph
F-16 вже були задіяні у повітряному захисті України – The Telegraph
Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азова» у полоні. Головне за 31 липня
Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азова» у полоні. Головне за 31 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
21K
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати
11K
«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
8766
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»

Новини

ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
30 липня, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua