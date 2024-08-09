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Десятки трупів і спалених авто: ЗСУ знищили військову колону за 8 км від Рильська (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Десятки трупів і спалених авто: ЗСУ знищили військову колону за 8 км від Рильська (відео)
На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи
фото: скріншот

Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області

У ніч на 9 серпня Збройні сили України  вдарили по колоні російських загарбників у Курській області. Кадри пожежі, яка охопила військову техніку, опублікувала одразу низка телеграм-каналів.

«Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області. На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи. За словами російського військового аналітика Яна Матвєєва, було знищено цілий батальйон. «Це один із найкривавіших і наймасованіших ударів (швидше за все, Himars) за всю війну», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Кримьский вітер».

Десятки трупів і спалених авто: ЗСУ знищили військову колону за 8 км від Рильська (відео) фото 1

Як наголошується, місце влучання розташоване за 30 км від кордону та за 20 км до найближчої точки, де, згідно з російськими військовими блогами, ведуться бої – селища міського типу Коренєво.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області. Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт.

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Теги: відео росія окупанти

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