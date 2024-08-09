Десятки трупів і спалених авто: ЗСУ знищили військову колону за 8 км від Рильська (відео)

На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи

Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області

У ніч на 9 серпня Збройні сили України вдарили по колоні російських загарбників у Курській області. Кадри пожежі, яка охопила військову техніку, опублікувала одразу низка телеграм-каналів.

Мешканець Курщини показав демілітаризовану і денацифіковану внаслідок ЕсВеО колону російської техніки в районі Рильська pic.twitter.com/lFOwKGK3td — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 9, 2024

«Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області. На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи. За словами російського військового аналітика Яна Матвєєва, було знищено цілий батальйон. «Це один із найкривавіших і наймасованіших ударів (швидше за все, Himars) за всю війну», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Кримьский вітер».

Як наголошується, місце влучання розташоване за 30 км від кордону та за 20 км до найближчої точки, де, згідно з російськими військовими блогами, ведуться бої – селища міського типу Коренєво.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області. Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт.