Десятки трупів і спалених авто: ЗСУ знищили військову колону за 8 км від Рильська (відео)
Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області
У ніч на 9 серпня Збройні сили України вдарили по колоні російських загарбників у Курській області. Кадри пожежі, яка охопила військову техніку, опублікувала одразу низка телеграм-каналів.
Мешканець Курщини показав демілітаризовану і денацифіковану внаслідок ЕсВеО колону російської техніки в районі Рильська pic.twitter.com/lFOwKGK3td— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 9, 2024
«Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області. На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи. За словами російського військового аналітика Яна Матвєєва, було знищено цілий батальйон. «Це один із найкривавіших і наймасованіших ударів (швидше за все, Himars) за всю війну», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Кримьский вітер».
Як наголошується, місце влучання розташоване за 30 км від кордону та за 20 км до найближчої точки, де, згідно з російськими військовими блогами, ведуться бої – селища міського типу Коренєво.
Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області. Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт.
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