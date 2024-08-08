Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу

Російські війська здійснили понад пів тисячі атак по 11 населених пунктах регіону

Російські окупаційні війська продовжують інтенсивно обстрілювати населені пункти Запорізької області. Протягом минулої доби зафіксовано 507 обстрілів по 11 населених пунктах. Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Впродовж доби окупанти 507 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.Війська рф здійснили 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Малинівці та Новоандріївці. 323 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку», – зазначив Федоров.

Крім цього 3 російські обстріли РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. Також 177 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Приютного та Мирного

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, але, на щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Крім того, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна.

Внаслідок удару відомо про п'ятьох загиблих чоловіків та п'ятьох загиблих жінок. Усього постраждало 47 осіб, з них дев'ятеро – у важкому стані.