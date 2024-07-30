Росія масово вирубує ліси в окупованій Донецькій області

Після вирубки деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон

На тимчасово окупованій території Донецької області ворог у співпраці із місцевими колаборантами почав масово вирубувати ліси. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що після вирубки деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон. Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України.

Центр нацспротиву зазначає, що політика російської окупанта полягає у знищенні усього живого всюди. І це стосується як мирного населення, так і екології.

Також у ЦНС нагадали, що зараз так звана «ДНР» потопає у майже 4 млн тонн сміття.

Нагадаємо, Росія планує побудувати шість сміттєзвалищ на території Луганської та ще три на території Донецької областей.

Як повідомлялося, понад 80 тисяч тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових.

До слова, російські загарбники використовують нову тактику для позбавлення українців їхнього майна на тимчасово окупованих територіях.