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Україна зайняла більше територій, ніж за контрнаступ у 2023 році: The Telegraph про бої на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна зайняла більше територій, ніж за контрнаступ у 2023 році: The Telegraph про бої на Курщині
Генштаб України не коментує вторгнення у Курську область
фото з відкритих джерел

The Telegraph пише, що у Путіна є багато причин для занепокоєння

Менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року. Про це повідомляє The Telegraph.

The Telegraph пише, що наступ на Курськ показує, що Росія не винесла уроків із захоплення Ростова ПВК «Вагнером» під час заколоту в червні 2023 року.

«Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ. Оскільки літаки F-16 також прибувають на передову, у Путіна є багато причин для занепокоєння», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

Також повідомлялося, що Глава російського генштабу Валерій Герасимов ще за два тижні знав, що ЗСУ наступатимуть на Курську область. Однак російського диктатора Володимира Путіна ніхто не проінформував.

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Теги: Україна контрнаступ війна окупанти росія росіяни путінський режим ЗСУ

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