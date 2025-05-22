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Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року
Наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки
фото: GeneralStaff.ua

Триває 1184-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора, 21 травня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керованих авіаційних бомб, залучив 2492 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5291артилерійський обстріл, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопіль – Донецької області; Новодарівка, Високе, Гуляйполе, Новоандріївка – Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Сталося 17 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 11

На Курському напрямку

Минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, та здійснив 191 обстріл, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року фото 12

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 99 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1184-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти обстріл озброєння танки втрати ворог

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