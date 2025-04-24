Трамп вважає, що Путін прислухається до нього і припинить удари по Україні

Американський лідер переконаний, що країни мають сісти за стіл переговорів

Президент США заявив, що і Україна, і Росія хочуть миру

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву американського політика.

Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа. «Я вірю, що Путін прислухається до мене і зупинить удари по Україні», – відповів президент США.

Також Трамп наголосив, що Україна та РФ мають сісти за стіл переговорів.

«У мене є свій власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною. Я вірю, що обидві сторони хочуть миру», – додав він.

Путін прислухається до мене щодо припинення атак по Україні, - Трамп pic.twitter.com/EqvHlRap0c — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України.