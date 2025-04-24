Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вважає, що Путін прислухається до нього і припинить удари по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вважає, що Путін прислухається до нього і припинить удари по Україні
Американський лідер переконаний, що країни мають сісти за стіл переговорів
скріншот з відео

Президент США заявив, що і Україна, і Росія хочуть миру

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву американського політика.

Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа. «Я вірю, що Путін прислухається до мене і зупинить удари по Україні», – відповів президент США. 

Також Трамп наголосив, що Україна та РФ мають сісти за стіл переговорів. 

«У мене є свій власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною. Я вірю, що обидві сторони хочуть миру», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України.

Читайте також:

Теги: обстріл Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї ночі Україна перебувала під атакою ворожих безпілотників та ракет
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
Сьогодні, 05:51
В Одесі розгорілися пожежі після атаки БпЛА
Росія масовано вдарила «шахедами» по Одесі, є постраждалі: головне за ніч
22 квiтня, 05:46
Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
До чого може призвести капітуляція Трампа перед Путіним
21 квiтня, 13:41
«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
21 квiтня, 00:36
США передають армії федеральні землі на кордоні з Мексикою для посилення безпеки​
США передають армії федеральні землі на кордоні з Мексикою для посилення безпеки​
16 квiтня, 01:36
Трамп: Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії
Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду
8 квiтня, 00:19
Трамп оголосив про масштабні мита на імпортні товари
Мита Трампа. Коли чекати наслідків?
4 квiтня, 10:10
Стубб поділився, що зустріч з президентом США була корисною
Трамп цікавився у президента Фінляндії, чи можна довіряти Путіну
30 березня, 20:56
Білорусь була і залишається у цілковитій залежності від Росії
Нікому не потрібний Лукашенко
28 березня, 21:00

Політика

Трамп вважає, що Путін прислухається до нього і припинить удари по Україні
Трамп вважає, що Путін прислухається до нього і припинить удари по Україні
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
США хочуть, щоб Росія визнала право України на армію та оборонку – Bloomberg
США хочуть, щоб Росія визнала право України на армію та оборонку – Bloomberg
Пакистан пригрозив Індії війною через воду: деталі конфлікту
Пакистан пригрозив Індії війною через воду: деталі конфлікту
Колишній віцепрезидент США порівняв адміністрацію Трампа з нацистами
Колишній віцепрезидент США порівняв адміністрацію Трампа з нацистами
США нарощують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні
США нарощують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
14K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
12K
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
11K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
11K
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua