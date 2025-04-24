Трамп вважає, що Путін прислухається до нього і припинить удари по Україні
Президент США заявив, що і Україна, і Росія хочуть миру
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву американського політика.
Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа. «Я вірю, що Путін прислухається до мене і зупинить удари по Україні», – відповів президент США.
Також Трамп наголосив, що Україна та РФ мають сісти за стіл переговорів.
«У мене є свій власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною. Я вірю, що обидві сторони хочуть миру», – додав він.
Путін прислухається до мене щодо припинення атак по Україні, - Трамп pic.twitter.com/EqvHlRap0c— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.
Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.
Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».
Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.
До слова, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України.
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