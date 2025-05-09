На Херсонщині засуджено до довічного гауляйтерку, яка годувала окупантів

Лариса Матрос перейшла на бік ворога у 2022 році

Так звана глава окупаційної адміністрації Новотроїцької громади відбирала житло в місцевих та передавала його російським загарбникам

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав так звану голову окупаційної адміністрації Новотроїцької громади Херсонщини, 58-річну Ларису Матрос, винною в державній зраді і колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр журналістських розслідувань, який цитує вирок суду.

У вересні 2022 року Матрос перейшла на бік ворога, тоді її призначили головою окупаційної адміністрації сіл Дорнбург, Воскресенське, Двійне і Ковильне. Матрос є підприємницею, зокрема обробляла землі та мала в Дорнбурзі кафе.

«Матрос годувала російських військових у своєму кафе, насильницьким шляхом звільняла будинки людей і розселяла у них окупантів, забирала майно. Вона проводила незаконний референдум, надавала російським військам інформацію стосовно родин наших військовослужбовців», – розповіли в суді свідки.

За словами ще одного свідка, Матрос заселила окупантів в його будинок і будинки сусідів. Мешканці села Дорнбург запитували Матрос про орендну плату за земельні паї, однак вона відмовилась її платити, сказавши, що люди нічого від неї не отримають.

Суд заочно визнав Ларису Матрос винною в колабораційній діяльності і державній зраді – за ч. 5 ст. 111-1 і ч. 2 ст. 111 КК України. Вирок передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, поліцейські повідомили про заочну підозру трьом окупантам, які катували місцевих на Харківщині та погрожували їм розстрілом за українську позицію.

До слова, правоохоронці викрили колишнього народного депутата України Миколу Гапочку та його синів, які після захоплення ворогом Луганщини у 2022 році продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету Росії.