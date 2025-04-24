Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ та інші міста безпілотниками та ракетами

Масований обстріл України, візит Зеленського до Південно-Африканської Республіки, вироку Насірову. «Главком» склав добірку новин 24 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Масований обстріл України

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти.

Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

Також російські війська атакували Харків 14 дронами та 10 ракетами різних типів, постраждали шість людей.

ЗСУ ліквідували російського пропагандиста

У московському шпиталі помер російський пропагандист, військовий кореспондент телеканалу Міноборони РФ «Зірка» Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів Himars.

На лікарняному ліжку пропагандист провів останній місяць з 24 березня поточного року. Саме того дня Гольдін отримав важке осколкове поранення на фронті. Тоді ж у зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів.

Гольдіну було 25 років. Народився він у російському місті Псков. Закінчив кадетський корпус у Санкт-Петербурзі, потім вступив на факультет журналістики Військового університету імені князя Олександра Невського.

З 2024 року Гольдін готував сюжети для телеканалу «Зірка», публікувався у «Московському комсомольці» та інших виданнях.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Насірова

Вищий антикорупційний суд взяв під варту екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сторона обвинувачення під час засідання просила суд взяти Насірова під варту з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень. Клопотання подали у відповідь на мобілізацію експосадовця до Збройних сил. Сторона обвинувачення вважає, що Насіров може уникнути покарання, оскільки строк притягнення до кримінальної відповідальності спливає менш ніж за рік.

Водночас адвокати підозрюваного виступили проти цього клопотання. Сам Насіров заявив, що добровільно мобілізувався, оскільки вважає це «боргом держави та обов’язком».

Візит Зеленського до Південно-Африканської Республіки

Президент України Володимир Зеленський та президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоcа провели переговори.

Український лідер передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які зараз проти їхньої волі знаходяться у РФ.

«На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент допоможе нам їх повернути», – заявив Зеленський.

Тим часом Південно-Африканська Республіка закликала Росію і Україну забезпечити безумовне припинення вогню, щоб подальші обговорення могли привести до мирних переговорів між двома країнами.

Рамафоса поінформував, що мав можливість поспілкуватися з президентом США Трампом для обговорення мирного процесу в Україні, і вони обидва погодилися, що війну необхідно закінчити якомога швидше, аби запобігти подальшим смертям і руйнуванням.

Розвідка знищила російський літак Су-30СМ

У РФ на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний» згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – $50 млн.

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.