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Yonhap: Росія допомогла Північній Кореї розробляти ракети класу «повітря – повітря»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Yonhap: Росія допомогла Північній Кореї розробляти ракети класу «повітря – повітря»
КНДР представила нову ракету
фото: Cavok

Північна Корея отримала озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх військ

Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Росії при розробці нової ракети «повітря – повітря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Державні медіа Північної Кореї повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету «повітря – повітря», запущену з винищувача МіГ-29.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував великими військовими навчаннями
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував великими військовими навчаннями
фото: Корейське центральне інформаційне агентство

Відповідаючи на запитання, чи могла Північна Корея отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх військ речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що «є зв’язок». Втім, Лі додав, що необхідний подальший аналіз, щоб визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії.

За словами південнокорейського військового, Північній Кореї знадобиться «значний» час, перш ніж вона зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 травня мала намір здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс». Розвідники кажуть, що це для демонстративного тиску та залякування України, а також ЄС і НАТО.

Як відомо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

До слова, міжконтинентальна балістична ракета «Ярс», одним з різновидів якої є «Орєшнік», може нести ядерні боєголовки. Саме цей фактор є основною загрозою та небезпекою.

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Теги: росія Північна Корея озброєння

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