Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів
Наслідки нічної атаки на Харків
фото: Олег Синєгубов / Telegram

Терехов повідомив про наслідки нічної атаки на Харків

Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів «шахедами». Під атакою опинились вісім локацій у чотирьох районах міста. Про це інформує «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

«Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний», – йдеться в повідомленні.

«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів фото 1
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів фото 2

Наразі відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 6 травня окупанти також атакували Одещину безпілотниками

Також через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

Читайте також:

Теги: дрон Харків війна окупанти Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі дрони атакували Харків
Росія вдарила дронами по Харкову: ДСНС показала кадри наслідків
30 квiтня, 02:50
Військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів будинку у Києві, знищеного Росією 24 квітня, з півторарічною донечкою на руках
«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
28 квiтня, 16:59
Російський дрон «Молнія»
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
23 квiтня, 07:56
У РФ станом на сьогодні виготовлено чотири «Вольчаніна»
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
22 квiтня, 06:23
Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів
Пошкоджено будинки та автівки: фото наслідків дронової атаки на Курськ
15 квiтня, 08:42
Політ Кеті Перрі в космос тривав понад 10 хв
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)
15 квiтня, 06:21
Рятувальні роботи у Сумах тривають
Залужний відреагував на удар по Сумах
13 квiтня, 16:24
МВС: Уважно подивіться на фото – так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети
Російські дрони тепер можуть розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС
10 квiтня, 16:50
Зеленський: Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів
«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів
7 квiтня, 21:34

Події в Україні

Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
Атака дронів на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
Атака дронів на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
84K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
57K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
41K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
29K
Чому Путін не погоджується на компроміс: пояснення ISW

Новини

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua