«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів

Терехов повідомив про наслідки нічної атаки на Харків

Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів «шахедами». Під атакою опинились вісім локацій у чотирьох районах міста. Про це інформує «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

«Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 6 травня окупанти також атакували Одещину безпілотниками.

Також через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.