Україна придбала у Франції ще один радар для ППО

Перший такий радар Україна отримала у 2023 році

Міноборони України підписало контракт зі збройовою французькою Thales Group щодо купівлі та поставки другої радарної системи Control Master 200 для посилення протиповітряної оборони. Про це йдеться у пресрелізі Thales.

Control Master 200 (CM200) включає радар повітряного огляду Ground Master 200, систему радіозв'язку, центр керування ППО Control View разом із портативними терміналами розподілу озброєння.

CM200 виявляє та супроводжує одночасно низькі та великі цілі в усіх типах середовища. Вона забезпечує координацію зброї для протиповітряної оборони дуже малої дальності до розширеної протиповітряної оборони малої дальності.

Радар Ground Master 200 швидше встановлює шляхи та довше зберігає їх заблокованими, таким чином максимізуючи ситуаційну обізнаність. Це дає час командно-контрольній системі ControlView для оцінки загрози, одночасно розподіляти відповідні вогневі одиниці для ураження повітряних цілей через кожен термінал зброї.

«Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України», – сказав виконавчий віцепрезидент Thales Land & Air Systems Ерве Дамманн.

Перший такий радар Україна отримала у 2023 році.

Нагадаємо, президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Раніше франко-німецька збройова група KNDS оголосила про створення дочірньої компанії в Україні.