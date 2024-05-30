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У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки (оновлено)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Харківській області розпочалася о 23:32

В Харкові, 30 травня, о 02:05 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне». Повітряні Сили України попереджали пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.

О 02:34 мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі.

«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці прильоту пожежа, перебитий газонін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше», – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки (оновлено) фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: вибух озброєння тривога

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