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Атаки України на системи ППО зроблять Крим непридатним для армії РФ – ISW

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атаки України на системи ППО зроблять Крим непридатним для армії РФ – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували «захист» росіянами окупованого Криму
фото з відкритих джерел

ISW: Сили оборони України проводять організовані зусилля з деградації російської протиповітряної оборони

Подальші удари Повітряних сил ЗСУ по ворожих засобах протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму, можуть зробити півострів непридатним для використання російською армією в якості плацдарму.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що постійні удари ЗСУ по російських військових об'єктах у Криму змушують російських військових перекидати на півострів додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури.

ISW нагадали слова начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова про те, що в рамках зусиль зі зміцнення російської «парасольки» протиповітряної оборони над Кримом, російські війська розмістили на півострові систему ППО С-500, яка, по суті, є модернізованою версією ЗРК С-300. Буданов охарактеризував цю систему як «експериментальну» і додав, що російські війська раніше не використовували її у бойових діях.

Видання Forbes 12 червня повідомило, що після кількох успішних ударів ЗСУ по російських установках, аеродром Бельбек у Криму стає «пасткою виснаження» для російської ППО. У виданні заявили, що під час нещодавніх ударів Повітряні сили знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400. Водночас там уточнили, що Росія має більше 50 батарей С-400.

Один з користувачів соцмережі X, посилаючись на супутникові знімки, зазначив, що російські сили розмістили 17 барж біля мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм.

Аналітики ISW переконані, що росіяни, ймовірно, мають намір використовувати ці баржі для захисту від ударів українських військово-морських безпілотників по мосту – раніше військові РФ з аналогічних причин встановили на південній стороні мосту вісім барж.

«Нинішні зусилля України, спрямовані на те, щоб привернути увагу до російської парасольки протиповітряної оборони в Криму, зокрема, можуть призвести до того, що до Криму буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших українських ударів», – йдеться у звіті ISW.

В Інституті припускають, що Сили оборони України проводять організовані зусилля з деградації російської протиповітряної оборони, що може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати пілотовану авіацію (зокрема, винищувачі F-16) в довгостроковій перспективі.

«Захід давно підтримує право України завдавати ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Українські війська, в принципі, могли би повторити свої успішні удари по військових об'єктах на території Росії, якби Захід схвалив такі удари в тилу держави-агресора», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо,  у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. 

Також російські загарбники розмістили в тимчасово окупованому Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500. Про це розповів начальник Головного управління розвідки УР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону. 

«Посилюється система російського ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму», – зазначив начальник української розвідки.

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Теги: росія Міноборони військові Forbes аеродром росіяни системи ППО

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