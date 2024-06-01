Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки
Ворог вдарив по Івано-Франківщині чотирма ракетами невстановленого типу
фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Внаслідок атаки виникла потужна пожежа

У суботу, 1 червня, під час повітряної тривоги армія Російської Федерації атакувала Івано-Франківську область. Минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури», – наголосила Світлана Онищук.

Внаслідок атаки виникла потужна пожежа. До ліквідації її було залучено 101 рятувальників і 33 одиниці техніки. Минулося без постраждалих, наголосила Онищук.

Наслідки удару РФ по Прикарпаттю.
Наслідки удару РФ по Прикарпаттю.
фото: УДСНС в Івано-Франківській області

В обласній прокуратурі уточнили, що ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно. Крім того, травмування отримав місцевий житель.

Уночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Івано-Франківській області.
Уночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Івано-Франківській області.
фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Читайте також:

Теги: системи ППО вибух росія окупанти Польща армія обстріл інфраструктура майно ворог відео тривога пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Наслідки ворожиих ударів по Нікополю
Нічна атака на Дніпропетровщину: куди поцілили окупанти (фото)
Сьогодні, 08:32
Для усунення наслідків атаки на Запоріжжя задіяні всі служби міста
Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)
Сьогодні, 11:14

Події в Україні

У День захисту дітей Росія обстріляла Балаклію: наймолодшому постраждалому два роки (фото)
У День захисту дітей Росія обстріляла Балаклію: наймолодшому постраждалому два роки (фото)
РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки
РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки
Уночі Росія атакувала дві українські гідроелектростанції: є критичні пошкодження
Уночі Росія атакувала дві українські гідроелектростанції: є критичні пошкодження
Удар по багатоповерхівці в Харкові 31 травня: кількість загиблих зросла до семи
Удар по багатоповерхівці в Харкові 31 травня: кількість загиблих зросла до семи
Міненерго: Через нічну атаку можуть змінитися графіки відключень світла
Міненерго: Через нічну атаку можуть змінитися графіки відключень світла
Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)
Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Новий тариф на світло з 1 червня 2024. Рішення уряду
30K
Шукатимуть дезертирів. Нардепи зареєстрували законопроєкт про створення Військової поліції
27K
Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post
9684
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
6151
Чого чекає Московська церква в Україні?
5718
Була у неволі два роки: з полону повернулася Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя

Новини

За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Сьогодні, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua