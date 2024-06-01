РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки

Внаслідок атаки виникла потужна пожежа

У суботу, 1 червня, під час повітряної тривоги армія Російської Федерації атакувала Івано-Франківську область. Минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури», – наголосила Світлана Онищук.

Внаслідок атаки виникла потужна пожежа. До ліквідації її було залучено 101 рятувальників і 33 одиниці техніки. Минулося без постраждалих, наголосила Онищук.

Наслідки удару РФ по Прикарпаттю. фото: УДСНС в Івано-Франківській області

В обласній прокуратурі уточнили, що ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно. Крім того, травмування отримав місцевий житель.

Уночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Івано-Франківській області. фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.