РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки
Внаслідок атаки виникла потужна пожежа
У суботу, 1 червня, під час повітряної тривоги армія Російської Федерації атакувала Івано-Франківську область. Минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
«Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури», – наголосила Світлана Онищук.
Внаслідок атаки виникла потужна пожежа. До ліквідації її було залучено 101 рятувальників і 33 одиниці техніки. Минулося без постраждалих, наголосила Онищук.
В обласній прокуратурі уточнили, що ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно. Крім того, травмування отримав місцевий житель.
Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.
Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.
Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
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