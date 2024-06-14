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Комбінована атака на Україну. Заяви Зеленського та Байдена. Вибухи в РФ. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Комбінована атака на Україну. Заяви Зеленського та Байдена. Вибухи в РФ. Головне за ніч
Вночі, 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах
фото з відкритих джерел

Головні події ночі проти 14 червня

Комбінована атака на Україну. Росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях: що відомо. «Буде більше ППО»: Президент України розповів деталі саміту G7. Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США.

«Главком» підготував добірку новин ночі проти 14 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Комбінована атака на Україну

Вночі, 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.

Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.

Росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях

Вночі, 14 червня, росіяни повідомили про масовану атаку безпілотниками одразу в декількох областях: у Воронезькій, Ростовській та Курській. Зазначається, що ціллю безпілотників у Воронезькій області стала нафтобаза у Ліскінському районі. Губернатор області відрапортував, що БпЛА пошкодили об'єкт, проте пожежа нібито не виникла.

У Курській області росіяни також повідомляли про атаку, проте, чи атакували безпілотники критичну інфраструктуру – невідомо. Губернатор області вже заявив, що нібито «ППО збила п'ять українських безпілотників у небі над Курською областю».

У Морозовську Ростовської області РФ теж пролунала серія вибухів. Ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром.

Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

«Буде більше ППО»: Президент України розповів деталі саміту G7

Головний результат саміту G7, «Великої сімки», це збільшення кількості ППО для українських міст. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. «Петріоти» – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо $50 млрд. Дякую!» – заявив гарант.

За його словами, під час саміту, більшість зустрічей стосувалися потреб українських військових, постачання зброї. Зеленський наголосив, що з усіма лідерами ведуться перемовини про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів.

Після саміту та підпсиання безпекової угоди прозвучали головні заяви Байдена і Зеленського.

Росія готує переворот у Молдові

Росія та її спільники спробують організувати у Молдові заколот або ж розпалювати протести, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат. Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав.

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Теги: пожежа аеродром ворог населення повітря президент Володимир Зеленський переворот росія росіяни

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