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Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети
«Калібр», знищений підрозділом Перетятька
фото надане Кирилом Перетятьком

Кирило Перетятько пояснив, чому «Кинджал» є найскладнішою ціллю для української ППО

Аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».

Проте не лише «Кинджал» є складним для ППО засобом повітряного удару противника. За словами військового, ракети «Калібр», Х-101 та Х-22 також несуть значну небезпеку та складність.

«Для мене найскладніша повітряна ціль – це крилаті ракети «Калібр» та Х-101. Ворог почав ці ракети модернізувати, використовувати з тепловими пастками, які вони скидають перед об’єктом удару для відведення ракет з інфрачервоною голівкою самонаведення та ракет ПЗРК», – пояснює командир зенітного ракетного підрозділу.

Також росіяни використовують дуже потужні системи радіоелектронної боротьби на ракетах, що не дає можливості їх якісно супроводжувати та знищувати певними типами ЗРК.

«Окрім цього у Х-101 почали використовувати бойову частину з касетним зарядом. Тобто якщо таку ракету було підбито десь у повітрі, вона розірвалася, але все одно завдасть удару. Дай боже, якщо впаде у полі, але тоді поле потрібно довго розміновувати. Іноді такі ракети використовують подвійний запас бойової частини, тобто не 500 кг, а 1000 кг», – зауважує військовий.

На думку Перетятька, найбільш безглуздою та найнебезпечнішою є ракета Х-22: вона дуже швидкісна, потужна і дуже неточна. Військовий наголошує, що коли її застосовує Росія, то часто ракета потрапляє житлові будинки, у торговельні центри, через це дуже багато жертв: «Бо це хоч дуже стара ракета, але вона дуже швидкісна, і її важко знищити». Командир підрозділу додає, що саме з цієї причини Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Згодом стало відомо, що Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

До слова, розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-22 та Х-101.

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Теги: росія Герой України ракета ворог росіяни Кинджал

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