Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2024 року

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ

Протягом минулої доби загалом зафіксовано 143 бойових зіткнення. Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

За добу, що минула, воїни Повітряних сил та ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, дві гармати, дві станції управління БпЛА, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів в глибину нашої держави. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вже з початку цієї доби відбулося 28 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів (зокрема, скинув 70 КАБів), понад тисячу ударів дронами-камікадзе (Шахеди, Ланцети, fpv), 4567 обстрілів з різних типів озброєння, включаючи 164 застосування реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку

Наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром-Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, знищено дві артилерійські системи та п’ять пошкоджено, знищено 14 БПЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

На Куп’янському напрямку

Із початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб, наші військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПлА і два автомобілі.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.

На Краматорському напрямку

Триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку

Із початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована.

За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку

У районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку

Успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку

Від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.

Втрати Росії у війні на 18 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,

танків ‒ 7622 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,

артилерійських систем – 12860 (+40) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засоби ППО ‒ 813 (+1) од,

літаків – 355 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),

крилаті ракети ‒ 2209 (+1),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).

Активність флоту окупантів станом на 23 травня:

у Чорному морі два ворожі кораблі;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

Нагадаємо, триває 820-й день повномасштабної війни в Україні.