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Україна припинила використання деяких видів озброєнь Заходу через РЕБ росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна припинила використання деяких видів озброєнь Заходу через РЕБ росіян
Бойовий досвід в Україні спростував репутацію артилерійських снарядів Excalibur як зброї «один постріл – одна ціль»
фото з відкритих джерел

Росія продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби

Багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав. Про це пише The Washington Post.

За словами високопоставлених українських військових, створювані Росією перешкоди системам наведення сучасної західної зброї, включаючи артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням і артилерійську ракетну систему Himars, підірвали спроможність України захищати свою територію. Рівень успіху розроблених США снарядів Excalibur, наприклад, різко впав протягом кількох місяців – до менш ніж 10% уражень цілей.

Документи, отримані The Washington Post, включають раніше невідомі подробиці про те, якою мірою російське глушіння завадило західній зброї. «Технологія Excalibur в наявних версіях втратила свій потенціал», – йдеться в оцінках.

Також зазначається, що бойовий досвід в Україні спростував репутацію Excalibur як зброї «один постріл – одна ціль», принаймні доки Пентагон і американські виробники не розв'яжуть цю проблему.

За словами українських чиновників, шість місяців тому, після того, як українці повідомили про проблему, Вашингтон просто припинив постачання снарядів Excalibur через високий відсоток відмов.

Військове командування України підготувало звіти з осені 2023 року по квітень 2024 року та передало їх США, сподіваючись розробити рішення та відкрити прямий контакт із виробниками зброї. В інтерв’ю українські посадовці описували занадто бюрократичний процес, який, на їхню думку, ускладнив шлях до терміново необхідних коригувань для вдосконалення несправної зброї.

Як зазначив високопоставлений чиновник Міноборони США, Пентагон передбачав, що деякі високоточні боєприпаси будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою, і працював з Україною, щоб відточити тактику та методи.

«Росія продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби. Ми продовжуємо розвиватися та переконатися, що Україна має можливості, необхідні для ефективності», – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже $300 млн. Американські чиновники повідомили, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Як повідомлялося, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

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Теги: Пентагон війна зброя озброєння США росія

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