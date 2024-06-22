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Сили оборони зламали плани окупантів щодо захоплення Борової на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сили оборони зламали плани окупантів щодо захоплення Борової на Харківщині
Росіяни надалі будуть намагатися розтягувати українські резерви і відволікати, зокрема від ситуації на сході
фото з відкритих джерел

Обстановка на північному кордоні залишається напруженою та небезпечною

Українські Сили оборони зламали плани російських окупантів щодо наступу в напрямку Борової Харківської області. Втрати РФ в живій силі та техніці значні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Freeдом.

«Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські захисники зламали. Армія РФ намагається підтягувати резерви, тому потенційна загроза залишається. Але поки не йдеться про формування нових потужних угруповань для наступу. Сили оборони вивчають ситуацію, готуючись до різних сценаріїв», – наголосив Юсов.

Із його слів, ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою та небезпечною. Представник розвідки вважає, що росіяни надалі будуть намагатися «розтягувати українські резерви і відволікати, зокрема від ситуації на сході».

Раніше аналітики проєкту Deepstate повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

Минулого тижня армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. 

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення.

Раніше, 20 червня, в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків.

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Теги: армія втрати росіяни

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