Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 жовтня 2026 року
Президент США Дональд Трамп припустив можливість введення 200% мит проти України та Росії задля припинення війни, в окупованому Криму та у російському Ростові сталися масштабні відключення світла.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 жовтня.
Трамп пригрозив Україні та Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би застосувати 200% торговельні мита проти України та Росії у разі незаключення мирної угоди.
Очільник Білого дому зазначив, що Сполученим Штатам вдалося припинити п'ять інших воєн завдяки погрозам впровадження високих мит, і припустив можливість негайного використання цього інструменту щодо російсько-українського конфлікту.
Блекаут в окупованому Криму
У ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії.
Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
Відключення світла у Ростові
Вночі 24 жовтня у російському Ростові стався блекаут. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.
Після вибухів виникла пожежа. Крім того, у Ростові почалися проблеми зі світлом.
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