Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 жовтня 2026 року

Президент США Дональд Трамп припустив можливість введення 200% мит проти України та Росії задля припинення війни, в окупованому Криму та у російському Ростові сталися масштабні відключення світла.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 жовтня.

Трамп пригрозив Україні та Росії

Трамп: Ми завершили п'ять воєн завдяки митам фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би застосувати 200% торговельні мита проти України та Росії у разі незаключення мирної угоди.

Очільник Білого дому зазначив, що Сполученим Штатам вдалося припинити п'ять інших воєн завдяки погрозам впровадження високих мит, і припустив можливість негайного використання цього інструменту щодо російсько-українського конфлікту.

Блекаут в окупованому Криму

Більшість міст Криму залишилися без світла фото з відкритих джерел

У ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії.

Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Відключення світла у Ростові

Блекаут у Ростові фото: соціальні мережі

Вночі 24 жовтня у російському Ростові стався блекаут. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Після вибухів виникла пожежа. Крім того, у Ростові почалися проблеми зі світлом.

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