195 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав ракетного та 52 авіаційних удари, скинув 185 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4557 дронів-камікадзе та здійснив 2095 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 жовтня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 48 окупантів та 11 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної, дев’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 58 укриттів ворога. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки, чотири гармати, одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 122 укриття противника. Знищено або подавлено 244 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили три штурмові дії противника. Агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ та здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби на противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та в бік Радьківки.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Новоселівка, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки ворога поблизу Озерного, Кривої Луки та в бік Пискунівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Вільного та в напрямку населених пунктів Миколайпілля, Райське, одна атака не завершилися дотепер.

На Покровському напрямку

Загалом 20 атак зафіксовано в районах населених пунктів Світле, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік Добропілля, Сергіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Вісімнадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Малої Токмачки та в бік населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Рівне, Воздвижівка, Копані.

Нині триває 1690-й день повномасштабної війни.