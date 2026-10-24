Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2026 року

Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

РФ у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 576 600 (+1 980) осіб;
  • танків – 12 444 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 600 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 51 565 (+64) од.;
  • РСЗВ – 2 232 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 722 (+2) од.;
  • літаків – 449 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 011 (+8) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 579 064 (+1 855) од.;
  • крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 166 501 (+413) од.;
  • спеціальної техніки – 4 852 (+1) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 24 жовтня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 2
24.10.2026)		 Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 138
(крилаті ракети)		 ~ $15,41 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 579 064
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $17,37 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 449
(літаків)		 ~ $13,47 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 444
(танків)		 ~ $31,11 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 51 565
(артсистем)		 ~ $77,35 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 600
(ББМ)		 ~ $15,36 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 722
(засобів ППО)		 ~ $25,83 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1704-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд обрав Рижикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави
Росіянин, який убив п’ятьох військових ЗСУ, назвав неочікувану причину злочину (відео)
16 жовтня, 17:41
Домінік Гашек: Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну та пограбувати її територію
Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
12 жовтня, 13:04
Київ та Тель-Авів — стійкі міста, що активно живуть і розвиваються попри воєнні загрози
«У Києві майже як у Тель-Авіві». Новий посол Ізраїлю поділився враженнями від української столиці
10 жовтня, 10:09
Андрію Додатку назавжди 20 років
На фронті поліг студент Університету Шевченка. Згадаймо Андрія Додатка
4 жовтня, 09:00
Ту-95МС належить до основних стратегічних бомбардувальників Росії, якими окупанти завдають регулярних ударів по Україні
Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ
1 жовтня, 08:04
Міжнародний Реєстр збитків створений як перший етап майбутнього механізму компенсації збитків, які завдали окупанти
Росія має заплатити за завдані Україні збитки: Корецький зробив заяву про компенсації
30 вересня, 14:56
Водночас Білорусь продовжує надавати Росії технічні можливості для завдання ударів по Україні
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію
30 вересня, 14:35
Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, законних представників або осіб, які їх замінюють
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: названо громади
25 вересня, 16:09
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив посилення української ППО
Зеленський назвав єдиний засіб, який поки збиває російську балістику
24 вересня, 11:15

Події в Україні

Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
Зеленський заявив, що готовий укласти мирну угоду та назвав умови
Зеленський заявив, що готовий укласти мирну угоду та назвав умови
Масштабний блекаут охопив окупований Крим
Масштабний блекаут охопив окупований Крим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
57K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Сьогодні, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Вчора, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Вчора, 10:46

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua