Сенатор США запропонував Трампу угоду із Зеленським

Пропозиція пролунала на тлі напруженості у відносинах між Трампом і Зеленським

Роджер Вікер закликав Вашингтон обміняти припинення українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі на допомогу у визначенні цілей для протидії ракетним атакам РФ

Голова Комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер закликав президента Дональда Трампа домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про припинення українських ударів по російських нафтових об’єктах в обмін на американську допомогу у визначенні цілей для ураження російських ракетних позицій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill та заяву сенатора.

Вікер заявив, що Зеленський готовий відмовитися від атак на російську нафтову інфраструктуру, якщо США нададуть Україні допомогу, яка дасть змогу виявляти місця запуску російських ракет і захищати українських цивільних.

«Президент Трамп хоче, щоб Україна припинила атаки на російську нафтову інфраструктуру. Президент Зеленський хоче отримати доступ до американської допомоги у визначенні цілей, щоб запобігти запускам російських ракет по мирних жителях України з території Росії», – написав сенатор.

У своїй заяві сенатор навів чотири аргументи на користь можливої домовленості. За його словами, Зеленський погодився не атакувати російські нафтові об’єкти в обмін на допомогу США у визначенні цілей. Вікер також стверджує, що така угода могла б сприяти зниженню цін на пальне.

«Пане президенте, будь ласка, прийміть цю перемогу!» – звернувся сенатор до Трампа.

Пропозиція пролунала на тлі напруженості у відносинах між Трампом і Зеленським. Американський президент критикував українські удари по російських нафтопереробних об’єктах, стверджуючи, що вони впливають на світові ринки пального та завдають шкоди американським споживачам і бізнесу.

Раніше Трамп оголосив про припинення ударів по важливих енергетичних об’єктах Росії та України, однак Москва продовжила атаки на українську інфраструктуру. Київ зі свого боку заявляє про готовність до взаємного припинення ударів за умови, що Росія також дотримуватиметься домовленостей.