Графіки відключення світла на 16 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»

Обмеження діятимуть у частині регіонів України з 06:00 до кінця доби

У п'ятницю, 16 жовтня 2026 року, у частині регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів і діятимуть майже протягом усієї доби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну енергетичну компанію «Укренерго».

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти. За даними «Укренерго», розклад такий:

Для промисловості та бізнесу: з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії (обленерго) у своїх регіонах. Також енергетики закликали українців ощадливо користуватися електроенергією в години, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили два російські документи з детальними планами атак на енергетичну інфраструктуру України взимку. Окупанти визначили конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння, необхідні для їхнього знищення, зокрема балістичні ракети та безпілотники.

Росія готує комплексні удари по об'єктах тепло- та водопостачання, водовідведення, електрогенерації та енергетичних інтерконекторах. Окремі плани розроблені для Києва, Харкова, Одеси та міст із населенням понад пів мільйона людей.

Для захисту критичної інфраструктури в Україні вже зведено понад 200 капітальних бетонних укриттів над пріоритетними об'єктами. Водночас Шмигаль наголосив, що повністю захистити енергосистему від російських атак неможливо, тому навіть невелика частка ракет і дронів, які долають протиповітряну оборону, може завдавати відчутної шкоди.