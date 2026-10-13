Трамп пояснив, чому вірить у бажання Путіна завершити війну

Американський лідер згадав про свій «багаторічний досвід укладання угод»

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна зацікавленим у завершенні війни проти України. Свою оцінку американський лідер пояснив власним досвідом ведення переговорів та укладання угод. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

Журналіст запитав Трампа, чому той настільки впевнений, що Путін хоче завершення війни більше, ніж президент України Володимир Зеленський. «Лише завдяки досвіду укладання угод. Я все життя цим займався. Думаю, Путін, імовірно, цього хоче. Гадаю, вони обоє хочуть, щоб це закінчилося, але не знають, як до цього дійти», – відповів президент США.

Трамп також зазначив, що між сторонами існує «сильна ненависть».

Нагадаємо, раніше видання The Atlantic розкритикувало політику президента США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що його останні дії виглядають як спроба змусити Київ капітулювати. Зокрема, американський лідер скасував санкції на російське дизельне пальне та посилив тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах без зустрічних поступок Москви.

Водночас, як зазначає видання, Трамп не засудив російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та поклав відповідальність за гальмування мирного процесу на Київ, хоча саме Росія відмовлялася від змістовних переговорів. На думку The Atlantic, така позиція Вашингтона фактично створює додатковий тиск на Україну, а не на державу-агресорку.