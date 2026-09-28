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Удар по Академії наук. Сибіга закликав ЮНЕСКО покарати Росію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по Академії наук. Сибіга закликав ЮНЕСКО покарати Росію
Наслідки російського удару по Академії наук у Києві
фото: ДСНС

 Очільник МЗС пропонує позбавити Росію права голосу та можливості обиратися до керівних органів організації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та можливості бути обраною до керівних і робочих органів організації після російського удару по будівлі Національної академії наук України у центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МЗС у соцмережі X.

Сибіга наголосив, що Росія завдала удару по науковій установі серед білого дня, коли у будівлі перебували люди. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. «Немає межі російському цинізму. Наукова установа, повна людей посеред робочого дня, стала ще однією ціллю її терору», – заявив міністр.

За словами Сибіги, Москва навмисно перевіряє, наскільки далеко їй дозволить зайти міжнародна спільнота. Він наголосив, що кожен російський удар, який залишається без сильної відповіді, лише заохочує наступні атаки.

Очільник МЗС закликав партнерів надати Україні більше засобів для перехоплення ракет, посилити санкції проти Росії та тиск на тих, хто допомагає Москві підтримувати воєнну машину. «Росія повинна зрозуміти, що кожна атака має наслідки. Ціна ударів по українських цивільних має стати нестерпною для агресора», – наголосив Сибіга.

Окремо міністр звернувся до ЮНЕСКО – організації, серед завдань якої є захист науки та наукової спільноти. Україна закликала позбавити Росію права голосу, а також права бути обраною до будь-яких керівних чи робочих органів організації. 

Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. У приміщенні спалахнула пожежа, всередині залишалися люди. За даними КМВА, внаслідок атаки загинула жінка, також повідомлялося про постраждалих.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних і господарських об’єктах, та наголосив, що Україна відповість на такі удари. 

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Теги: ЮНЕСКО санкції Україна Андрій Сибіга війна МЗС Київ міністр обстріл наука пожежа

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