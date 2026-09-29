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Росія пригрозила Британії ядерним ударом через «плани» стосовно Калінінграда

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія пригрозила Британії ядерним ударом через «плани» стосовно Калінінграда
Водночас російські дипломати заявили, що Москва нібито не прагне конфронтації з НАТО
фото: росЗМІ

Посольство РФ заявило про готовність відповісти на можливі військові дії Лондона або НАТО

Росія пригрозила Великій Британії застосуванням ядерної зброї у разі військових дій проти Калінінграда. Російське посольство в Лондоні заявило, що Москва відповість на можливу блокаду регіону «всіма наявними засобами». Про це йдеться в заяві посольства країни-агресора, пише «Главком».

Російське диппредставництво заявило, що звернули увагу на публікацію британського видання The i Paper, де, зокрема, розглядалася можливість блокади Калінінграда силами НАТО або «невизнання російського суверенітету» над регіоном. Також у посольстві згадали відповідний сюжет телеканалу Sky News.

Росія пригрозила Британії ядерним ударом через «плани» стосовно Калінінграда фото 1
фото: скриншот заяви посольства РФ

«Ті, хто виступає за плани блокади Калінінграда або завдання по ньому удару, не повинні плекати ілюзій щодо наслідків», – заявили російські дипломати.

У посольстві РФ наголосили, що будь-які військові дії Великої Британії або НАТО проти російської території, за їхньою версією, зустрінуть відповідь із використанням усіх доступних Росії засобів, включно з ядерною зброєю.

Водночас російські дипломати заявили, що Москва нібито не прагне конфронтації з НАТО та європейськими країнами і не має наміру нападати на них.

«Ті, хто вирішить розв'язати подібний конфлікт, не повинні помилятися щодо того, що Росія відповість відповідним чином», – йдеться в заяві.

Варто нагадати, що Казахстан вимагає від Росії повернути своїх громадян, які опинилися у лавах російської армії. Серед них – Мирас Тасжарганов, який приїхав до РФ на заробітки, але зрештою опинився у війську країни, що веде війну проти України.

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Теги: росія війна Велика Британія Лондон Калінінград

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