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Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн
«Небо-У» – російська далекобійна радіолокаційна станція вартістю близько $100 млн, призначена для виявлення та супроводу літаків, крилатих і балістичних ракет
фото: росЗМІ

Після удару по радіолокаційній станції у Краснодарському краї спалахнула пожежа

Українські військові завдали удару по російській радіолокаційній станції 55Ж6У «Небо-У», розташованій поблизу населеного пункту Магри у Краснодарському краї РФ. У районі військового об'єкта виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, операцію провели підрозділи Сил оборони України в ніч проти 16 жовтня 2026 року. Ціллю стала російська радіолокаційна станція, яку окупаційні війська використовують для контролю повітряного простору та виявлення повітряних цілей.

Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Унаслідок ураження в районі розташування РЛС спалахнула пожежа. Водночас у Генштабі не уточнили ступінь пошкодження станції та не повідомили, чи вдалося повністю вивести її з ладу.

Радіолокаційна станція «Небо-У» належить до далекобійних трикоординатних радарів метрового діапазону. Її основне призначення – виявлення повітряних об'єктів, визначення їхнього місцеперебування та супровід під час руху.

Зокрема, станція здатна виявляти літаки, крилаті та балістичні ракети. Отримана за допомогою радара інформація використовується для спостереження за повітряною обстановкою та своєчасного реагування на появу повітряних цілей.

У Генеральному штабі наголосили, що ураження таких радіолокаційних засобів послаблює можливості російських військ контролювати повітряний простір. Зокрема, це може ускладнити своєчасне виявлення повітряних цілей та їхній подальший супровід.

Особливе значення має те, що «Небо-У» призначена для роботи з різними типами повітряних об'єктів, включно з ракетами. Втрата або пошкодження такої станції може негативно вплинути на ефективність російської системи радіолокаційного спостереження на відповідній ділянці.

За оцінкою Генерального штабу, орієнтовна вартість однієї радіолокаційної станції 55Ж6У «Небо-У» становить близько $100 млн.

Водночас ця сума є приблизною оцінкою вартості військового обладнання, а не підтвердженим розміром збитків від нічного удару. Остаточні наслідки ураження наразі невідомі.

У Генеральному штабі також зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових об'єктах російських окупантів.

Інформації про засоби ураження, які українські військові застосували під час операції, у повідомленні не навели. Також не оприлюднили додаткових відомостей щодо результатів удару по радіолокаційній станції.

До слова, у ніч на 16 жовтня російська Рязань зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про загоряння повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. 

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Теги: росія ЗСУ Генштаб

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